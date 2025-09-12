Челябинский губернатор проголосовал на выборах депутатов заксобрания

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил избирательный участок в школе №92 в Металлургическом районе Челябинска, где учился до пятого класса. На выборах депутатов законодательного собрания региона он проголосовал месте с супругой Ириной, сообщает пресс-служба правительства области.

По словам губернатора, выборы депутатов регионального парламента — это «важнейшее общественно-политическое событие года», которое определит политическую и экономическую жизнь региона на ближайшие годы. Также он отметил важность проведения выборов «в строгом соответствии с законом и принципами легитимности».