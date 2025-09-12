Денис Паслер проголосовал на выборах главы Свердловской области

Врио губернатора Свердловской области и кандидат в губернаторы от партии «Единая Россия» Денис Паслер проголосовал на досрочных выборах главы региона, сообщили в полпредстве Уральского федерального округа (УрФО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Денис Паслер на избирательном участке

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Денис Паслер на избирательном участке

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Свой голос он оставил на избирательном участке в Уральском государственном горном университете (УГГУ) в Екатеринбурге, в котором учился.

Сегодня на территории Свердловской области открылись 2 431 постоянная и 36 временных избирательных участков для голосования на досрочных выборах губернатора. Поддержать кандидатов смогут 3 317 153 жителя региона в течение трех дней — 12, 13 и 14 сентября — с 8:00 до 20:00. Досрочные выборы организованы из-за отставки Евгения Куйвашева по собственному желанию.

На должность главы Свердловской области выдвинуты Денис Паслер, депутат Госдумы Андрей Кузнецов («Справедливая Россия — Патриоты — За правду»), вице-спикер регионального заксобрания Александр Ивачев (КПРФ), депутаты регионального парламента Александр Каптюг (ЛДПР) и Рант Краев («Новые люди»).

