Ставки кредитов на б/у автомобили опустились до минимума октября 2024 года

В августе среднее значение полной стоимости кредита (ПСК, включает помимо ставки дополнительные расходы по кредиту) на автомобили с пробегом сократилось до 26,4% годовых. Такой показатель в последний раз фиксировали в октябре прошлого года, следует из данных БКИ «Объединенное кредитное бюро».

Доля одобрений кредитов на авто с пробегом выросла в августе этого года на 2 п. п. к июлю, до 28%. Автокредиты на подержанные автомобили начали дешеветь из-за снижения стоимости фондирования у банков. Оно, в свою очередь, происходит из-за фактического снижения ключевой ставки и ожиданий по дальнейшему смягчению монетарной политики.

Опрошенные «Ъ» участники рынка ожидают, что даже с учетом жестких требований Центробанка России автокредиты на б/у автомобили будут дешеветь до конца года.

