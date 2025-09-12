В Челябинской области высокая конкуренция среди программистов

С января по август в Челябинской области компании открыли 880 вакансий для программистов и разработчиков. На одну вакансию приходится 15,6 резюме при норме 4-7,9 резюме, сообщает hh.ru.

Конкуренция за работу в сфере информационных технологий по стране различается в зависимости от уровня компетенций и опыта соискателей. Так, IT-специалистов уровня senior по-прежнему не хватает (3,0 резюме на вакансию), при этом среди кандидатов уровня middle конкуренция резко возрастает (14,7 резюме на вакансию), а среди «джунов» она максимальная — 18,6 резюме на вакансию.

Если анализировать ситуацию по регионам страны, то максимальный профицит программистов сложился в этом году в ХМАО – Югра (40 резюме на вакансию), Ставропольском крае (38,1), Оренбургской области (28,9) и Ульяновской области (28,1). При этом в регионах из топа-5 по количеству вакансий для разработчиков ситуация спокойнее: в Москве — 10,3 резюме на вакансию, в Санкт-Петербурге — 13,3, в Свердловской области — 11,5, в Новосибирской области — 12,4.

Одна из главных сложностей компаний, которые ищут программистов, — значительный дисбаланс между ожиданиями работодателей и навыками соискателей, отмечают специалисты hh.ru. В частности, в тройке самых нужных компетенций для разработчиков в этом году оказалось 1С-программирование (по частоте упоминаний в вакансиях), однако этот навык отсутствует в топе упоминаний в резюме. Подобная ситуация сложилась и в компетенциях, касающихся языков программирования PHP и TypeScript, платформ «1С: Предприятие 8» и React.

Виталина Ярховска