Музей театра и кино имени Ваксмана откроется в конце года

В Ярославле в бывшем кафе «Дом актера» Юрия Ваксмана в конце 2025 года откроют музей театра и кино. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Ранее «Ъ-Ярославль» сообщал, что старт проекту был дан 11 сентября — в Музее современного искусства «Дом Муз» открылась выставка «Застывшая музыка сцены», которая ляжет в основу экспозиции «Ваксман-центр». Там представлены костюмы и декорации спектаклей Ярославского камерного театра.

В музее имени Ваксмана в «Доме актера» выставят также декорации камерного театра, гости смогут побывать в гримерке, узнать тонкости работы звукорежиссера и художника по свету. Отдельный зал будет посвящен истории ярославского кинематографа.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

Кроме того, в музее откроют арт-пространство для проведения концертов, творческих встреч и лекций. Точная дата открытия пока не называется.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что кафе «Дом актера» закрылось после смерти Юрия Ваксмана.

Актер, продюсер и сооснователь Ярославского камерного театра Юрий Ваксман умер 27 марта 2024 года на 63-м году жизни. На дружеской встрече с коллегами в рамках фестиваля «Просто хорошее кино» у господина Ваксмана остановилось сердце.

Алла Чижова