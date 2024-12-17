Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В правительстве Ярославской области объяснили закрытие кафе «Дом актера»

В Ярославле кафе «Дом актера» Юрия Ваксмана закрыто из-за обращения вдовы господина Ваксмана в министерство юстиции РФ. Об этом сообщили в правительстве области.

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Поясняется, что обращение связано с «юридическими аспектами деятельности организации, зарегистрированной по данному адресу». Напомним, что помещения кафе были опечатаны Комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. По данным источника «Ъ-Ярославль», «Дом актера» занимал муниципальные помещения на безвозмездной основе, они были переданы НУК «Ярославский камерный театр», директором и учредителем которого был Юрий Ваксман. После его смерти НУК остался без руководителя и возможности его назначить. Деятельность некоммерческих организаций подконтрольна Минюсту.

«Вместе с мэрией Ярославля, Минюстом выясняем все подробности ситуации для принятия решения по дальнейшим действиям по сохранению культурного и социального наследия Юрия Ваксмана»,— прокомментировала и.о. министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что правительство области намерено забрать помещения кафе «Дом актера» в свою собственность для продолжения его работы.

Алла Чижова

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...