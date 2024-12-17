В правительстве Ярославской области объяснили закрытие кафе «Дом актера»

В Ярославле кафе «Дом актера» Юрия Ваксмана закрыто из-за обращения вдовы господина Ваксмана в министерство юстиции РФ. Об этом сообщили в правительстве области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ Фото: Антон Голицын / Коммерсантъ

Поясняется, что обращение связано с «юридическими аспектами деятельности организации, зарегистрированной по данному адресу». Напомним, что помещения кафе были опечатаны Комитетом по управлению муниципальным имуществом мэрии Ярославля. По данным источника «Ъ-Ярославль», «Дом актера» занимал муниципальные помещения на безвозмездной основе, они были переданы НУК «Ярославский камерный театр», директором и учредителем которого был Юрий Ваксман. После его смерти НУК остался без руководителя и возможности его назначить. Деятельность некоммерческих организаций подконтрольна Минюсту.

«Вместе с мэрией Ярославля, Минюстом выясняем все подробности ситуации для принятия решения по дальнейшим действиям по сохранению культурного и социального наследия Юрия Ваксмана»,— прокомментировала и.о. министра культуры Ярославской области Ирина Ширшова.

«Ъ-Ярославль» сообщал, что правительство области намерено забрать помещения кафе «Дом актера» в свою собственность для продолжения его работы.

Алла Чижова