В Тюмени возбудили уголовное дело из-за смерти пациента больницы

Из-за смерти 23-летнего пациента больницы в Тюмени повторно возбудили уголовное дело, о ходе расследования доложат председателю СКР Александру Бастрыкину, предает информационный центр СКР. В настоящее время решение об отмене постановления о возбуждении дела обжалуется следственными органами в прокуратуре.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В информационный центр СКР обратилась мать пациента из-за неквалифицированного оказания ему медицинской помощи. В августе 2022 года сын вызвал себе скорую помощь из-за недомогания — прибывшие медики диагностировали у него заболевание и не оказали помощи. Через некоторое время его самочувствие ухудшилось и он пришел в больницу. Там ему ввели препарат и порекомендовали лечиться в амбулаторных условиях. Спустя несколько дней пациент скончался от сердечного заболевания.

Мать много раз безрезультатно обращалась в компетентные органы, однако судмедэкспертиза к настоящему времени не проводилась, а виновные к ответственности не привлечены.

Ранее в клинике имплантологии «М-Вита» в Тюмени выявили грубое нарушение лицензионных требований при осуществлении медицинской деятельности. После оказания медуслуг в ней скончался пациент.

Ирина Пичурина