В аэропорту Челябинска отменили и задержали несколько рейсов в Санкт-Петербург

В челябинском аэропорту задерживают и отменяют рейсы в Санкт-Петербруг. В Пулково утром 12 сентября в связи с атаками беспилотников ввели план «Ковер».

По данным онлайн-табло международного аэропорта «Курчатов», отменен рейс авиакомпании Smartavia по маршруту Санкт-Петербург — Челябинск. Самолет должен был прилететь на Южный Урал в 7:20, затем время перенесли на 11:50, а позже вовсе отменили. В результате был отменен и обратный рейс из Челябинска в Санкт-Петербург, который по расписанию должен был вылететь в 8:00.

Кроме того, задерживается прилет еще одного борта из Санкт-Петербурга: вместо 13:30 он ожидается в 18:00. Рейс выполняет авиакомпания «Россия». Также задерживается вылет двух самолетов «России» и «Аэрофлота» из Челябинска в Санкт-Петербург. Время отправления перенесено с 14:30 на 18:50.

Помимо этого, 12 сентября с опозданием ожидается прилет двух рейсов из Норильска авиакомпаний Red Wings и NordStar. Планируется, что самолеты прилетят в 14:00 вместо 13:00.