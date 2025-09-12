В Челябинске ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем упал до 70%

В Челябинске ценовой разрыв между новостройками и вторичным жильем в августе составил 70%. С начала года показатель уменьшился на три процентных пункта, сообщает сервис «Яндекс Недвижимость».

Средняя стоимость квадратного метра в новостройках в прошлом месяце составляла 170 тыс. руб., на вторичном рынке — 100 тыс. руб. Сокращение разрыва, отмечают специалисты сервиса, произошло за счет более быстрого роста цен на готовое жилье (+3,5% к январю) по сравнению с возводимым (+1,9%).

В среднем по городам-миллионникам ценовой разрыв между сегментами оказался на уровне 34%, увеличившись с января только на один процентный пункт. Самый сильный рост зафиксирован в Москве (+18 п. п., до 27,1%), Уфе (+14 п. п., до 48,7%) и Ростове-на-Дону (+9 п. п., до 30,2%). Противоположная тенденция наблюдается в Перми (–10 п. п., до 45,2%), Волгограде (–10 п. п., до 35%), Санкт-Петербурге (–6 п. п., до 27,4%), Краснодаре (–5 п. п., до 25%), Челябинске и Красноярске (–2 п. п., до 21,1%).

В августе 2025 года медианная цена квадратного метра на вторичном рынке в мегаполисах составила 144 тыс. руб., в новостройках — 190 тыс. руб. С января стоимость «квадрата» в готовом жилье выросла на 3,8%, в возводимом — на 6,2%. Динамику цен на первичном рынке поддерживают специальные условия и программы от девелоперов, а также ряд льготных ипотечных программ, подчеркивают специалисты «Яндекс Недвижимости».

Виталина Ярховска