В центре Петербурга введены масштабные дорожные ограничения движения из-за марафона

В связи с проведением 98-го марафона «Пушкин – Петербург», 7 сентября в Северной столице закрыто движение на Невском проспекте и ряде других улиц и магистралей, следует из информации с сайта городского комитета по транспорту.

Движение по Невскому проспекту от площади Островского до Садовой улицы закрыто до 14:00.

Помимо этого, до 13:00 закрыты Московский проспект от набережной Обводного канала до набепрежной Фонтанки, сама набережная Фонтанки от Московского пр. до пл. Ломоносова, улица Зодчего Росси от площади Ломоносова до площади Островского и площадь Островского вдоль д. 6 между Екатерининским сквером и Аничковым садом до Невского проспекта.

До 14:30 нельзя проехать по Анлийской набережной, Конногрвардейскому Бульвару, набережным Васильевского острова между Благовещенским и Тучковым мостами, участку Адмиралтейского проспекта от Невского до Вознесенского проспекта, 1, Исакиевской, Биржевой и Сенатской площадям.

Мытнинская и Кронверкская набережные, закрыты до 15:00, а набережная Невы от Дворцового до Троицкого моста, Доврцовый проезд и Мраморный, Азовский, Керченский и Черноморский переулки — до 15:30.

Марафон «Пушкин-Петербург», посвященный в этом году 80-летию победы в Великой Отечественной войне проходит 7 сентября на дистанциях 42,2 км, 30 км, 10 км и 5 км. Мероприятие регулярно проводится в Северной столице с 1923 года.

Артемий Чулков