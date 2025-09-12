Двух екатеринбуржцев будут судить за организацию азартных игр в баре и кафе

Прокуратура направила в Чкаловский районный суд Екатеринбурга дело о незаконной организации азартных игр. Обвиняемыми по ч. 2 ст. 171.2 УК РФ стали два местных жителя 39 и 34 лет, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ Фото: Андрей Луковский, Коммерсантъ

Следствие установило, что летом 2023 года один из обвиняемых организовал азартные игры в кафе, баре и закусочной в Чкаловском районе. Для этого он приобрел три игровых автомата с USB-модемами и разместил их в заведениях. Позже к нему присоединился знакомый, и они вместе обеспечивали работу автоматов.

Игровые автоматы были снабжены купюроприемниками. Участники вносили деньги, и на мониторе отображалась сумма, после этого начиналась игра. В случае выигрышной комбинации игрок получал денежный приз. Автоматы работали с лета 2023 года до весны 2025 года.

Напомним, ранее в Екатеринбурге силовики пресекли деятельность нелегального казино на улице Готвальда. В помещении были обнаружены покерные столы, на которых посетители играли в азартные игры.

Ирина Пичурина