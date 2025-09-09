В Екатеринбурге силовики ликвидировали подпольное казино на улице Готвальда

В Екатеринбурге силовики пресекли деятельность нелегального казино на улице Готвальда, сообщил telegram-канал «Антитеррор Урал». В помещении были обнаружены покерные столы, на которых посетители играли в азартные игры.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч 2. ст 171.2 УК РФ(незаконные организация и проведение азартных игр, совершенные группой лиц по предварительному сговору). Организаторам грозит до четырех лет лишения свободы.

«Помимо трех зарегистрированных травматических «стволов», у одного из предполагаемых организаторов было изъято поддельное служебное удостоверение одной из всероссийских ветеранских организаций. В красной "корочке" содержалось требование оказывать содействие предъявителю документа, действительного до 2034 года»,— рассказал начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следователи продолжают собирать доказательства при поддержке ФСБ и МВД. Силовики намерены установить, как долго функционировала нелегальная точка, сколько посетителей вовлекли в азартные игры и кто мог обеспечивать прикрытие.

