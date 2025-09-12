В компании «ПроЗерно» пересматривают прогноз урожая в России

Валовый сбор зерна в России в 2025 году может превысить 136 млн т. Прогноз дал директор компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко в ходе форума «Зерно Сибирь», открывшегося 12 сентября в Барнауле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

«В целом по России у меня были расчеты на 130 млн т производства зерна и 82 млн т пшеницы. А сейчас приходится поднимать прогнозы по валовому сбору — выше 136 млн т зерна по РФ, 87-88 млн т пшеницы»,— процитировал Telegram-канал форума господина Петриченко.

По данным директора «ПроЗерно», регионы Сибирского федерального округа демонстрирует рекордную урожайность при сокращении посевных площадей в этом году на 10,3%.

Как писал «Ъ-Сибирь», в Новосибирской области в 2025 году планируется собрать 2,7-2,8 млн т зерна. В Алтайском крае при завершении работ на 46% площадей намолочено 2,9 млн т, сообщил на форуме «Зерно Сибири» начальник регионального управления по пищевой, перерабатывающей, фармацевтической промышленности и биотехнологиям Александр Большаков.

Валерий Лавский