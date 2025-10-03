Сегодня исполняется 59 лет председателю наблюдательного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаилу Куснировичу

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Михаил Куснирович

Его поздравляет губернатор Калужской области Владислав Шапша:

— Уважаемый Михаил Эрнестович, с Днем рождения! Калужская область ценит Вас не только как ответственного инвестора, создавшего в регионе мощное, перспективное предприятие с уникальными условиями для сотрудников, но и как доброго друга. Спасибо за поддержку наших социальных проектов, за Вашу энергию и активную жизненную позицию. Здоровья, новых свершений и процветания!

Рубрику ведет группа «Прямая речь»