Ярославский аэропорт ограничил работу

В ярославском аэропорту Туношна ограничен прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Временные ограничения были введены ночью, они направлены на обеспечение безопасности полетов. Одновременно запрет на полеты был введен в аэропортах Иванова, Пскова, Санкт-Петербурга (Пулково).

Как сообщает «Ъ-Санкт-Петербург», ночью и утром 12 сентября силами ПВО над Ленинградской областью уничтожено более 30 беспилотников.

Антон Голицын