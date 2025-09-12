«Трактор» проиграл СКА со счетом 2:5

Челябинский хоккейный клуб «Трактор» проиграл команде СКА во время матча в Санкт-Петербурге. Счет составил 2:5 в пользу противника.

Очередной матч Регулярного чемпионата КХЛ состоялся 11 сентября. Из «Трактора» голы забили Пьеррик Дюбе и Александр Кадейкин. В составе СКА отличились Матвей Короткий, Марат Хайруллин, Николай Поляков, Бреннан Менелл и Сергей Плотников.

Сейчас на счету «Трактора» три поражения и одна победа. Следующий матч команда сыграет на выезде с ХК «Сочи» 14 сентября. «Черно-белые» занимают первое место в Восточной конференции.