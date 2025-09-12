В 8 часов утра 12 августа в Челябинской области началось трехдневное голосование на выборах депутатов регионального законодательного собрания восьмого созыва и представительных органов в 37 муниципалитетах, сообщает пресс-служба областной избирательной комиссии.

Открыто 2240 избирательных участков. Они будут работать 12, 13 и 14 сентября с 8:00 до 20:00. На 1 июля численность избирателей в Челябинской области составила почти 2,6 млн человек. Из них 5,6%, или 144 тыс. подали заявления на дистанционное голосование.

Всего в регионе пройдет 40 выборных кампаний на 783 мандата. На выборы в законодательное собрание зарегистрировано 159 кандидатов по одномандатным округам и 272 по партийным спискам. На голосование выдвинулись представители «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Партии пенсионеров», «Справедливой России», а также один самовыдвиженец. На места муниципальных депутатов претендует 2,6 тыс. человек. Среди них — сторонники «Единой России», КПРФ, ЛДПР, «Новых людей», «Справедливой России», «Партии пенсионеров», «Яблока», «Партии социальной защиты» и «Родины». Кроме того, зарегистрировали 799 самовыдвиженцев.

Результаты выборов объявят не позднее 19 сентября.