323 избирательных участка в Удмуртии открылись с исполнения гимна РФ

323 избирательных участках в Удмуртии открылись с исполнения российского гимна, сообщили в региональном избиркоме. 12 сентября в Ижевске, Можге, Можгинском и Кизнерском районах (более 540 тыс. избирателей) началось голосование на выборах в гордумы, а также на дополнительных выборах депутатов Госсовета региона.

Напомним, 12-14 сентября в Удмуртии проходят выборы в муниципальные парламенты городов республики, за исключением Камбарки, а также дополнительные выборы депутатов Госсовета региона. В регионе впервые применяется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Оно доступно для избирателей Ижевска, Можги, Кизнерского и Можгинского района.

В Сарапуле, Глазове и Воткинске выборы в гордумы пройдут 14 сентября. Досрочное голосование в этих муниципалитетах началось с 3 сентября.

Анастасия Лопатина