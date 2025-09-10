Более 57 тысяч заявлений подали на ДЭГ на ближайших выборах в Удмуртии
Более 57 тыс. жителей Ижевска, Можги, Можгинского и Кизнерского района подали заявления на применение дистанционного электронного голосования (ДЭГ) на ближайших выборах. Об этом сообщили в региональном избиркоме. Прием заявлений на ДЭГ завершился 8 сентября.
Напомним, 12-14 сентября в Удмуртии состоятся выборы в муниципальные парламенты городов республики, за исключением Камбарки, а также дополнительные выборы депутатов Госсовета региона. ДЭГ проводится в регионе впервые. Она доступна для избирателей Ижевска, Можги, Кизнерского и Можгинского района. Всего зарегистрированы 803 кандидата из 868 выдвинутых.