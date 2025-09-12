В двигатель самолета «Уральских авиалиний» в Иркутске попала птица

Птица попала в двигатель самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», который собирался вылететь из Иркутска в Ташкент по рейсу U62719, сообщили в пресс-службе компании. Экипаж прервал взлет и зарулил на стоянку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В ходе проверки двигателя инженерно-технические специалисты не нашли повреждений — замена борта не потребовалась. Самолет вылетел в Узбекистан, посадка в Ташкенте запланирована в 13:35 по местному времени.

Напомним, в двигателе и стойках шасси самолета Airbus A320 neо «Уральских авиалиний», который 4 апреля выполнял рейс U6-571 из Екатеринбурга во Владивосток, обнаружили останки попавших птиц. У воздушного судна оказались повреждены лопатки панели одного из двигателей.

Ирина Пичурина