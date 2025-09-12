Половина зарегистрировавшихся для ДЭГ томичей проголосовала в первые часы

В Томске в 8:00 12 сентября началось трехдневное голосование на выборах депутатов муниципальной думы. В городе открыто 748 избирательных участков.

На выборах используется дистанционное электронное голосование (ДЭГ). Как писал «Ъ-Сибирь», для участия в нем зарегистрировалось 28,77 тыс. томичей.

По данным портала ДЭГ, примерно половина из зарегистрированных избирателей проголосовала уже к 11:30 12 сентября.

Напомним, горожане избирают 37 депутатов. 27 из них — в одномандатных округах, 10 — по партийным спискам.

Валерий Лавский