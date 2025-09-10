Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Томске для участия в ДЭГ зарегистрировалось 8% избирателей

В дистанционном электронном голосовании (ДЭГ) в Томске смогут принять участие 28,77 тыс. человек. О завершении регистрации сообщила избирательная комиссия Томской области.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным облизбиркома, всего в Томске 1 июля 2025 года насчитывалось 359,9 тыс. избирателей. Таким образом, для участия в ДЭГ с 28 июля зарегистрировалось 8% горожан, имеющих право голоса. Как писал «Ъ-Сибирь», Томская область стала единственным сибирским регионом с применением онлайн-голосования в сентябре 2025 года.

12 сентября начнется голосование на выборах городской думы Томска. Оно продлится до 20:00 14 сентября.

Валерий Лавский

