Алексей Каштанов из ФК «Урал» переходит в «Торпедо»

Нападающий футбольного клуба «Урал» Алексей Каштанов переходит в московское «Торпедо», сообщила пресс-служба ФК «Урал».

Алексей Каштанов

Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Алексей Каштанов

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

«Несмотря на всю мою любовь к Екатеринбургу, а я планирую остаться здесь жить после карьеры игрока, на данном этапе я должен принять новый вызов в Москве»,— говорится в обращении Алексея Каштанова болельщикам.

Алексей Каштанов играл за ФК «Урал» с 2022 года. За уральский клуб он провел 85 игр, забил 16 мячей.

Николай Яблонский