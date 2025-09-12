ТАСС: По делу экс-главы хабаровского минздрава проходят не менее 16 человек

В уголовном деле о растрате при заключении госконтрактов на поставку медоборудования по завышенной цене в отношении бывшего министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко значится еще не менее 16 фигурантов, сообщает ТАСС.

Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края

Среди обвиняемых бывший главврач КГБУЗ «Николаевская ЦРБ» Анжела Кондакова, замдиректора КГБУ «Дальневосточный центр лекарственного обеспечения» Лукьянов, гендиректор фармкомпании «Архимед» Владимир Александров и др. Им инкриминируется особо крупная растрата (ст. 160 УК РФ), мошенничество в особо крупном размере (ст. 159 УК РФ), отмывание денег (ст. 115 УК РФ) и легализации имущества, добытого преступным путем (ст. 174 УК РФ).

Как сообщается, большинство фигурантов доставлены в Москву, где содержатся под стражей. Сам Бойченко был доставлен в Москву 22 августа. Его арест связан с расследованием уголовного дела в отношении экс-зампреда правительства Хабаровского края по социальным вопросам Евгения Никонова, арестованного в июле 2024 года по обвинению в получении взятки (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Эрнест Филипповский, Хабаровск