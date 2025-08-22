В Москве арестован хабаровский экс-министр здравоохранения Бойченко

Басманный суд Москвы отправил в СИЗО экс-министра здравоохранения Хабаровского края Юрия Бойченко. Ему инкриминируется растрата при заключении госконтрактов на поставку медоборудования. О задержании господина Бойченко вчера писал «Ъ».

Фото: Министерство здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко

Фигурант уголовного дела меру пресечения пока не обжаловал, сообщает ТАСС со ссылкой на материалы суда.

Следствие вменяет господину Бойченко растрату в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Его подозревают в причастности к хищению более 100 млн рублей.