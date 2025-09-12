На выходных температура в Свердловской области достигнет +20°

В Свердловской области на выходных и на следующей неделе установится температура в районе +20°, сообщил Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Существенных осадков до конца следующей недели не ожидается.

Средний Урал находится на восточной периферии антициклона, причем в арктической воздушной массе. Днем 12 сентября +12°..+17°, в ночь субботы возможны заморозки, но после этого потеплеет, и температура будет держаться на уровне +15°..+20°. Антициклон будет определять погоду в регионе до 20-х чисел месяца.

В Екатеринбурге днем пятницы будет +13°..+15°, в основном малооблачно, без осадков, ветер северный, северо-восточный с переходом на северо-западный, 1-6 м/с. Субботней ночью +4°, днем +18°, в воскресенье — ночью +7°, днем +20°.

Напомним, на неделе в Свердловской области были дожди, похолодание и заморозки, в ее конце в регионе ожидается наступление «бабьего лета».

Ирина Пичурина