Экс-замминистра обороны Тимуру Иванову ужесточили обвинение по второму делу

СКР завершил следствие по второму уголовному делу в отношении бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова, сообщает ТАСС со ссылкой на источники. К обвинению в получении трех взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), легализация имущества, приобретенного преступным путем (ст. 174.1 УК), незаконном хранении оружия (ст. 222 УК) добавилось и изготовление оружия (ст. 223 УК).

Появление нового обвинения в незаконном обороте оружия связано с тем, что фигурант, по результатам экспертизы, лично переделывал стволы. Речь идет о двух переделанных самозарядных карабинах «Кедр», револьвере, дуэльном пистолете и переделанном автоматическом пистолете Стечкин, которые были изъяты в его доме в ходе обыска.

В ближайшее время Тимуру Иванову, а также проходящим по делу бизнесменам Сергею Бородину и Александру Фомину (оба дали признательные показания) будет предъявлено обвинение в окончательной редакции.

Апелляционная инстанция оставила в силе приговор Мосгорсуда, который 1 июля признал подсудимых виновными в двух эпизодах растраты (ч. 4 ст. 160 УК): 3,9 млрд руб. из банка «Интеркоммерц» и 216,6 млн руб. при покупке паромов для Крымской переправы, а также в легализации преступных доходов (ч. 4 ст. 174.1 УК). Тогда суд приговорил Тимура Иванова к 13 годам, а Антона Филатова — к 12,5 годам колонии общего режима со штрафами в 100 млн и 25 млн руб. соответственно.

Эрнест Филипповский