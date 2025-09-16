«Мы предлагаем готовое решение под ключ, не прося взамен практически ничего»

Бизнес по развитию точек общественного питания «ВкусON», входящий в группу «Черкизово», наращивает присутствие в России и странах СНГ. Сегодня его решениями ежедневно пользуются порядка 4,5 тыс. точек, а к 2030 году их количество планируется довести до 5,5 тыс. О том, что собой представляет партнерская модель квазифраншизы «ВкусON», предлагающая готовое решение по открытию «хотдожных» без паушальных взносов и роялти, в интервью «Ъ-Review» рассказала менеджер по маркетингу «ВкусON» Наталья Пономарева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Менеджер по маркетингу «ВкусON» Наталья Пономарева

Фото: Предоставлено ВкусOn Менеджер по маркетингу «ВкусON» Наталья Пономарева

Фото: Предоставлено ВкусOn

— Как устроена бизнес-модель «ВкусON»?

— На рынке сегодня есть мало примеров, похожих на «ВкусON». Мы предлагаем нашим партнерам готовые решения по «хотдожным» заведениям, которые они могут открыть либо на базе существующего бизнеса, например на территории АЗС или магазина, либо как отдельно стоящий объект. Причем наша модель не является классическим франчайзингом. Мы ее называем «квазифраншиза» — это такая сокращенная версия франчайзинга. Партнеры получают от нас полный набор оборудования, позволяющий приготовить хот-доги от «ВкусON» у себя на точке, а также сами ингредиенты - булочки, сосиски, соусы и т.д. Все это сопровождается обучением персонала, маркетинговой поддержкой и рекламой. Также мы помогаем с логистикой, ведением отчетности и ценообразованием.

— Можете подробнее объяснить разницу между франшизой и квазифраншизой?

— Франшиза — это когда вы получаете готовое решение под ключ, но платите за него паушальный взнос с роялти и обязаны строго следовать всем правилам и регламентам. У нас более упрощенная версия, нет строгих рамок. Мы заключаем с партнерами договор аренды оборудования и договор поставки.

Партнер просто берет наше оборудование, закупает только у нас продукты и начинает работать. У нас нет взносов и роялти. Если упростить, мы предлагаем готовое решение под ключ, не прося взамен практически ничего, в отличие от классического франчайзинга.

— Сколько в среднем стоит запуск одной вашей точки?

— Стандартного ответа тут нет, но для себя и наших партнеров мы декларируем, что минимально нужно иметь 50 тыс. руб. По сути, во столько обойдется единовременная отгрузка наших продуктов. Но это при условии, что у вас уже есть свое помещение или своя площадь. Если открывать с нуля, конечно, нужно учитывать еще аренду точки и так далее.

— Исходя из статистики каков прогнозируемый срок окупаемости?

— Если в точке, где запустили концепцию от «ВкусON», высокий трафик, то окупить вложения можно вообще в первые два месяца. Ведь у нас простая и мобильная концепция бизнеса с понятным для потребителя продуктом, точку по продаже которого можно установить практически везде.

Очень большое преимущество «ВкусON» в том, что нам не нужны вытяжки. Для общепита или фастфуда это создает дополнительные сложности.

Наши сосиски — продукт высокой степени готовности, нужно только разогреть их на специальном гриле и слегка подрумянить.

— Ваши партнеры чаще физлица или юрлица?

— Мы работаем и с теми и с другими. Некоторые партнеры берут одну-две точки сразу, а есть те, кто работает более массово. Все зависит от региона и конкретной ситуации.

— Сколько точек «ВкусON» работает в настоящее время?

— По нашей концепции работает около 4,5 тыс. точек. Поскольку формат у нас достаточно мобильный, какие-то точки открываются, какие-то закрываются, поэтому число немного колеблется, но держится на этом уровне. До того как этот бизнес был приобретен группой «Черкизово», он строился вокруг АЗС. И потому основная доля наших точек — около 80% — до сих пор приходится именно на заправки. Но при этом мы активно развиваем покрытие и наращиваем долю бизнеса вне АЗС. Мы видим множество каналов с хорошим потенциалом для роста. Взять те же магазины: сегодня увидеть точку, предлагающую хот-доги, можно как в федеральных сетях, так и в магазинах у дома. Общее число точек в перспективе трех лет может достичь 5,5-6 тысяч.

— Какие каналы для вас сейчас в приоритете?

— Есть несколько направлений, которые для нас особенно интересны. Первое — транспорт. Это аэропорты, вокзалы и другие места, где люди спешат, хотят перекусить на ходу или взять еду с собой. Для хот-дога это идеальный формат. Второе — спорт. Традиционно хот-доги хорошо заходят на спортивных объектах. И речь не только о футболе или хоккее. Третье направление — ритейл. И четвертое — барный канал. Очень часто бары, особенно крафтовые пивные, открываются без полноценной кухни, но у гостей все равно есть запрос на еду. В таких случаях наш формат отлично интегрируется и хорошо работает.

Еще у нас есть такой формат, как передвижные тележки. Они хорошо подходят, к примеру, для различных фестивалей формата open air. Так, один из наших партнеров использовал их на VK Fest. Это очень удобно: просто привозишь тележку на мероприятие, готовишь там еду и затем, когда все заканчивается, так же легко ее увозишь. Подобный формат отлично подходит и для парков.

— Ваша концепция в основном представлена в крупных городах или в регионах?

— Основной фокус у нас остается на Москву и Петербург. Но при этом мы активно смотрим и на регионы. Например, в последнее время у нас было много открытий в Калининграде. Казалось бы, это самый сложный регион с точки зрения логистики, но наша концепция устроена таким образом, что позволяет работать реально везде — есть даже точки на Дальнем Востоке.

— Кто ваши главные поставщики сырья, основных ингредиентов и прочего?

— По мясу это, конечно, группа «Черкизово». Но ведь нужны еще хлеб, соусы, маринованные огурчики, хрустящий лук и многое другое. Такую продукцию мы производим под своей торговой маркой у других наших партнеров — их достаточно много. При этом у нас работает жесткая система контроля качества: чтобы стать нашим партнером, нужно пройти аудит, подтвердить высокий уровень продукции и иметь все необходимые документы.

— Есть ли внутри вашей команды операционный контроль за качеством точек?

— Операционное управление полностью находится у наших партнеров. На точках работают именно их сотрудники, мы напрямую в это не вовлечены.

Но при этом у нас выстроена система контроля: есть полевая команда, которая работает по всей России и в СНГ. Это, кстати, важная особенность нашей концепции — далеко не у всех игроков рынка есть такая сеть.

Эти команды регулярно посещают торговые точки, проводят аудиты и помогают партнерам в операционной деятельности. Поэтому контроль у нас осуществляется постоянно и охватывает все регионы присутствия «ВкусON» — и в России, и за ее пределами.

— Насколько вам сложно удерживать стандарт качества во всех точках в условиях нехватки персонала и высокой текучки?

— Мы изначально разрабатываем продукт так, чтобы одинаковое качество можно было обеспечить в любой точке — хоть в Калининграде, хоть во Владивостоке, хоть в Казахстане. Напомню, мы сами не управляем точками, поэтому задача состоит в том, чтобы любой человек мог приготовить одинаково качественный хот-дог. Наши продукты сделаны так, что их практически невозможно испортить — они собираются по простым и понятным стандартам. Плюс мы активно поддерживаем партнеров и их сотрудников: у нас есть обучающие материалы, мобильная платформа с доступом к рецептурам, технологическим картам и коротким видео от шефов, где за 30 секунд можно увидеть, как правильно собрать хот-дог.

— Вы упомянули Казахстан. В каких странах вы уже работаете или рассматриваете возможность выхода на их рынок?

— Мы уже работаем в Белоруссии, Казахстане и Киргизии. Планируем также выходы на другие рынки: смотрим в направлении Грузии и Узбекистана.

— В этом году сообщалось, что вы вывели линейку халяльных сосисок. Какую долю они могут занять в ваших продажах?

— Эту линейку мы запускали прежде всего под запрос наших партнеров как раз из Казахстана. Но и в России есть регионы с высоким спросом на подобную продукцию. Она производится на предприятии «Черкизово» в Башкирии. Мы рассчитываем, что в перспективе халяльное предложение может занять до 20% в нашем портфеле.

Егор Зимов