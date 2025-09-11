Небензя: удар Израиля по Катару повлияет на безопасность Ближнего Востока

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что израильский удар по Катару 9 сентября будет иметь серьезные последствия не только для сектора Газа, но и для безопасности всего Ближнего Востока. Об этом он сообщил на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

По его словам, удар был нанесен не только по суверенному Катару, но и по усилиям посредников, которые пытаются найти дипломатическое решение палестино-израильского конфликта.

Господин Небензя считает, что Израиль «испытывает границы дозволенного», пользуясь «международным дипломатическим прикрытием со стороны Вашингтона».

В результате атаки 9 сентября в Дохе погибли сын лидера «Хамаса» Хаммам Аль-Хайя и директор офиса Халиля Аль-Хайи. Также был убит сотрудник внутренней безопасности Катара. Власти страны назвали произошедшее «трусливым нападением». Арабские лидеры выразили солидарность с Катаром. Президент США Дональд Трамп отметил, что операция в Дохе не отвечает интересам ни Соединенных Штатов, ни Израиля.