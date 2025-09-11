Экс-президента Бразилии признали виновным в попытке государственного переворота

Федеральный верховный суд Бразилии признал экс-президента страны Жаира Болсонару виновным в организации заговора с целью отмены результатов выборов 2022 года. Об этом сообщает Reuters.

Вопрос о виновности Болсонара решали пятеро судей. Трое — Алешандри ди Морайс, Флавиу Дину и Кармен Люсия — проголосовали за; один — Луис Фукс — против. Еще один судья пока не проголосовал.

Господин Фукс отдал свой голос за то, чтобы оправдать Болсонара по всем статьям, в которых его обвинила Генпрокуратура Бразилии. Стороне защиты этот голос может дать шанс оспорить судебное решение, отмечает Reuters.

Бывшего президента обвиняют в участии в вооруженной преступной организации, попытке насильственного свержения демократии, организации государственного переворота, а также нанесении ущерба государственной собственности и охраняемым культурным ценностям. Прокуратура утверждает, что Болсонар пытался не допустить прихода к власти своего политического оппонента Луиса Инасиу Лулу да Силву, которому он проиграл на выборах.

