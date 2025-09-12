В список моделей авто для такси могут войти Solaris и Haval

В список автомобилей, которые могут работать в качестве такси, могут войти модели Lada, «Москвич» и Evolute, а также Haval, Solaris и Sollers. По данным источников «Ъ», Минпромторг России опубликует предварительную версию списка таких авто позднее осенью.

По данным источников «Ъ», в список таких авто скорее всего войдут следующие модели:

вся действующая линейка Lada: Granta, Vesta, Niva, Lagrus и Aura;

электромобили Evolute: i-Pro, i-Joy, i-Sky, i-Jet и i-Space;

машины Voyah: Voyah Free и Dream;

модельный ряд «Москвича»: 3, 3е, 6 и 8.

Включение большего числа брендов в список выгодно как самим производителям, так и таксопаркам, считают опрошенные «Ъ» эксперты. Для первых — это гарантированный и масштабный спрос, для вторых — как минимум расширение ассортимента.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Автозаводы ловят такси».