Минцифры обдумывает «форму ответственности» операторов за отсутствие маркировки звонков

Минцифры совместно с операторами связи определяет «возможную форму ответственности» за отсутствие маркировки звонков от юрлицлиц, которую планировалось внедрить с 1 сентября, выяснил «Ъ». При этом система пока не функционирует в полном объеме. Операторы «большой четверки» продолжают донастраивать оборудование для полной нагрузки.

Сейчас маркировка работает лишь для 60% вызовов из-за ограничений по технологии VoLTE. На период доработок, который может продлиться до конца сентября, услугу предоставляют бесплатно. «На уровне Минцифры обсуждается продление льготного периода до декабря», — уточнил собеседник «Ъ» на рынке. В Минцифры подтвердили, что операторы находятся в процессе настройки систем и подписания договоров.

Стоимость услуги после сентября варьируется. У МТС — от 29 коп. за вызов, у «МегаФона» — 25 коп. без НДС. Т2 прорабатывает условия индивидуально. По оценке Т-Банка, ежегодные затраты на маркировку для него превысят 550 млн руб. Для всего российского бизнеса эта сумма может составить свыше 20 млрд руб.

