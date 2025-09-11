Петербургский СКА одержал первую победу в сезоне КХЛ

Петербургский СКА со счетом 5:2 на своем льду обыграл финалиста прошлого розыгрыша Кубка Гагарина челябинский «Трактор» в матче регулярного чемпионата FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Команда одержала первую победу в третьем матче текущего сезона.

Счет был открыт на 14-й минуте, отличился Матвей Короткий. Во втором периоде команды дважды обменялись заброшенными шайбами: на голы Марата Хайруллина (24-я минута) и Матвея Полякова (28) челябинцы ответили голами Пьеррика Дюбе (28) и Александра Кадейкина (38). На 47-й минуте Бреннан Менелл вернул СКА преимущество в две шайбы, а в концовке Сергей Плотников поразил пустые ворота соперника.

Тем временем в Москве «Спартак» потерпел второе поражение подряд, уступив — 1:2 — «Северстали». В составе победителей дубль на счету Романа Абросимова (12, 48). У проигравших отличился Герман Рубцов (31). В Нижнекамске местный «Нефтехимик» отыграл отставание в три шайбы у минского «Динамо» и победил — 4:3. У хозяев отличились Евгений Митякин (23), Матвей Надворный (27), Андрей Белозеров (42) и Максим Федотов (50). У гостей — Сергей Кузнецов (6), Станислав Галиев (19) и Илья Усов (19).

Ранее 11 сентября омский «Авангард» одержал домашнюю волевую победу над хабаровским «Амуром» со счетом 2:1, а московское «Динамо» на выезде по буллитам победило магнитогорский «Металлург» — 2:1. Обе команды одержали первые победы в текущем сезоне.

Арнольд Кабанов