Бывший вратарь «Крыльев Советов» пополнил состав «Сочи»

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Иван Ломаев официально стал игроком «Сочи». Соглашение с коллективом из Краснодарского края подписано на один год, сообщает пресс-служба клуба.

После семи туров «Сочи» с одним набранным очком занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На прошлой неделе команду возглавил экс-наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин. Ее состав также пополнил бывший капитан самарской команды Александр Солдатенков.

«Сочи» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 8-го тура РПЛ. Игра пройдет в Самаре 14 сентября.

Андрей Сазонов