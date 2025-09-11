Экс-капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков официально перешел в «Сочи»

Бывший капитан «Крыльев Советов» Александр Солдатенков официально стал игроком «Сочи». Соглашение с коллективом из Краснодарского края будет подписано на три года, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

После семи туров «Сочи» с одним набранным очком занимает последнее место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). На прошлой неделе команду возглавил экс-наставник «Крыльев Советов» Игорь Осинькин.

«Сочи» сыграет с «Крыльями Советов» в рамках 8-го тура РПЛ. Игра пройдет в Самаре 14 сентября.

Андрей Сазонов