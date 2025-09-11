Китайские кроссоверы в Санкт-Петербурге потеряли в цене до 25,4% с начала года

За первые восемь месяцев 2025 года в Петербурге подешевел ряд кроссоверов китайских марок, сильнее всего цена снизилась на автомобили бреда SWM (-25,4%). Такие данные предоставили «Ъ-СПб» в «Авито Авто».

Помимо этого, подешевели кроссоверы таких брендов из Поднебесной, как Hongqi (-25%), FAW (-24,5%), EXEED (-9,6%), Geely (- 5,6%), а также GAC и LiXiang (-3,6% каждая), JAECOO (-3,2%) и Jetour (-2,4%).

Среди моделей больше всего потеряли от средней цены Hongqi HS (-17,9), Exeed RX (-7,5%), Chery Tiggo 4 Pro (-5,4%), а также Haval H3 (-4,8%), и Jetour Dashing (-4,7%).

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что цены на новые авто в Петербурге упали на 6,5% с начала года.

Артемий Чулков