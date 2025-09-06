МАГАТЭ уведомят о новом ударе ВСУ по инфраструктуре ЗАЭС

Администрация Запорожской АЭС уведомит экспертов Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) об атаке БПЛА ВСУ на учебно-тренировочный центр станции, сообщила ТАСС директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.

«Эксперты МАГАТЭ обязательно будут уведомлены об очередной атаке ВСУ на учебно-тренировочный центр. По возможности мы продемонстрируем последствия»,— сказала госпожа Яшина.

Telegram-канал ЗАЭС сообщил о налете на учебный центр сегодня в 20:15 мск. Удар пришелся по крыше корпуса «Г» в 300 метрах от энергоблока. Возгорания и серьезных разрушений удалось избежать. Как сообщили ТАСС в пресс-службе станции, никто из сотрудников при атаке не пострадал. Работа АЭС продолжается в прежнем режиме.

Согласно сообщению ЗАЭС, учебный центр — единственный в своем роде. В нем находится полномасштабный тренажер реакторного зала, важный для подготовки персонала станции.