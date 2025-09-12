Китайские инвестиции зеленеют

Китай не только ужесточает внутреннее зеленое регулирование, но и уже несколько лет системно перенастраивает внешнюю инвестиционную политику на низкоуглеродные проекты в других странах, фиксируют исследователи. Объем инвестиций КНР в иностранные зеленые активы превысил $220 млрд. Их рост начался в 2022 году — с разработкой трансграничного углеродного регулирования в Евросоюзе и обсуждением аналогичных требований другими торговыми партнерами Китая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Vincent Du / Reuters Фото: Vincent Du / Reuters

Лаборатория промышленной политики Net Zero Университета Джонса Хопкинса (США) опубликовала исследование «Зеленый скачок Китая: стремительное увеличение инвестиций в экологически чистое производство за пределами страны». Оно опирается на китайскую базу данных о прямых иностранных инвестициях КНР в низкоуглеродные технологии. Эта база содержит информацию о 461 проекте, заявленном Китаем к реализации в 2011–2025 годы.

Авторы исследования пришли к выводу, что всплеск китайских инвестиций в зарубежное зеленое производство беспрецедентен — свыше $200 млрд в ценах 2024 года. Ускорение темпов роста вложений началось в 2022 году, и с тех пор было запущено 387 проектов (только в 2024-м — 165). Очевидно, что китайская экспансия фактически сопутствовала разработке трансграничного углеродного регулирования в Евросоюзе (вступило в силу в 2023 году).

Мотивы китайских компаний, полагают исследователи, могут быть связаны со стремлением получить доступ к сырью, а также контроль над зелеными технологическими проектами стран-реципиентов. Китайские компании за счет этого смогут расширить поставки «чистых» товаров в третьи страны, власти которых ужесточают экологическое регулирование, а также приобрести активы и технологии на старте по низкой цене. Одной из стратегий остается приобретение «легких активов» — речь идет о лицензировании технологий, о контрактном производстве и сделках с OEM-производителями (продажа товаров под марками местных брендов). Это позволяет китайским компаниям сохранить доступ к рынкам других стран без крупных вложений.

В работе Ney Zero отмечается, что сейчас торговые барьеры США вынуждают китайских инвесторов ориентироваться на страны Южной Америки, Центральной и Средней Азии, а также Ближнего Востока. Более 75% проектов, включенных в базу данных, запускаются в странах Глобального Юга или на развивающихся рынках — в соответствии с инициативой Китая «Один пояс — один путь». При этом в 2024 году китайские компании впервые вложились в низкоуглеродные проекты в Центральной Азии и на Кавказе.

За прошедшее с 2022 года время, отмечают аналитики, произошла диверсификация вложений: до пандемии доминировала солнечная энергетика, но с 2021 года китайские компании начали вкладываться в материалы для аккумуляторов, в производство аккумуляторных установок, электромобилей, зарядных устройств, в ветроэнергетику и выпуск «зеленого» водорода. Заметной тенденцией стал рост числа вложений в мегапроекты — объем инвестиций в более чем 60 таких инициатив превышает $1 млрд.

Отметим, что Китай последовательно наращивает усилия по построению зеленой экономики: в конце августа власти КНР объявили о введении с 2027 года ограничений на выбросы парниковых газов (см. “Ъ” от 29 августа). Это позволит не только развивать низкоуглеродные технологии внутри страны, но и сблизит китайский углеродный рынок с европейским. Такой подход, очевидно, актуален для КНР в контексте переориентации поставок товаров в ЕС и на другие рынки из-за происходящего тарифного противостояния с США.

Анна Королева, Олег Сапожков