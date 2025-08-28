Петербург вошел в список городов с низкой доходностью от аренды жилья на сутки

В список городов с самой низкой доходностью от сдачи квартир посуточно попал Санкт-Петербург. В Северной столице жилье принесет 14% годовых, пишет РИА Новости со ссылкой на «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Городу на Неве, увы, не удалось вырваться в лидеры по доходности от сдачи жилья на короткий срок. Первые строчки заняли Ярославль (27%), Волгоград (25%), Нижний Новгород (22%) и Самара (20%).

Между тем Петербург оказался не на самых низких позициях. Меньший процент у Москвы (10%), Сочи (13%) и Геленджика (13%). Высокие ставки аренды не позволяют компенсировать затраты на жилую недвижимость из-за ее стоимости.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что число бронирований квартир посуточно в Ленобласти за месяц выросло на 24%.

Татьяна Титаева