Проверка на участках

11 сентября, за день до старта единого дня голосования (ЕДГ), свои штабы по наблюдению за выборами открыли Общественная палата РФ и все пять парламентских партий. Партийцы пообещали проконтролировать волеизъявление на большинстве избирательных участков, а общественники похвалились, что по их методикам работают даже партии, не подписавшие соглашение о сотрудничестве в наблюдении.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В Общественной палате (ОП) РФ 11 сентября открылся ситуационный центр по общественному наблюдению за выборами 12–14 сентября. Как сообщил журналистам сопредседатель координационного совета при ОП по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев, в этом году подготовку прошли почти 73 тыс. наблюдателей из 56 регионов. Глава комиссии ОП РФ по общественному контролю Алена Булгакова добавила, что методика подготовки наблюдателей с каждым годом совершенствуется, а в этом году был сделан акцент «на повышении профессионализации наблюдателей».

Напомним, 7 августа ОП подписала с 15 партиями соглашение о сотрудничестве и взаимодействии в процессе наблюдения за голосованием на ЕДГ-2025. Из парламентских партий документ не стали подписывать КПРФ и «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП), однако и они, как подчеркнул господин Григорьев, фактически используют «золотой стандарт наблюдения», разработанный ОП совместно с ассоциацией «Независимый общественный мониторинг».

11 сентября официально начали работать и партийные штабы по наблюдению за голосованием.

Так, «Единая Россия» (ЕР) открыла ситуационные центры во всех регионах, где проходят выборы. Федеральный ситуационный центр будет круглосуточно работать в центральном исполкоме партии, собирая информацию от наблюдателей с 49 тыс. участков и из региональных штабов партии. Всего ЕР подготовила 60 тыс. наблюдателей. «Развертывание таких центров уже стало для нас традицией. Сотрудники федерального ситуационного центра — опытные организаторы наблюдения, юристы, специалисты по мониторингу СМИ и интернета. Каждая спорная ситуация будет обязательно зафиксирована и пройдет проверку»,— цитирует пресс-служба ЕР секретаря генсовета партии Владимира Якушева.

У КПРФ тоже есть «единая система, которая всегда функционировала», заявил “Ъ” первый зампред ЦК партии, депутат Госдумы Юрий Афонин. «У нас 32,5 тыс. членов избирательных комиссий от КПРФ с правом решающего голоса и почти 26 тыс. наблюдателей. В регионах, где пройдут выборы нескольких уровней, будет больше наших наблюдателей. Основная часть будет работать в воскресенье, когда мы своих избирателей призываем приходить на участки. Юридическая служба будет постоянно на связи с нашим наблюдательским корпусом»,— рассказал господин Афонин.

В пресс-службе СРЗП “Ъ” сообщили, что ее интересы будут отстаивать представители, «назначенные практически во все территориальные и участковые комиссии»: «Кроме того, на участки будут направлены наблюдатели от партии и от наших кандидатов. В том числе нами назначены наблюдатели на экстерриториальные участки в Москве (там иногородние избиратели смогут проголосовать на выборах глав своих регионов.— “Ъ”)». В партии также напомнили, что у эсеров на выборах традиционно работает партийный проект «Справедливый наблюдатель», участники которого прошли обучение и «готовы защищать голоса наших избирателей». Наконец, на базе центрального аппарата СРЗП на протяжении всех трех дней будет функционировать штаб по контролю за ходом голосования, сотрудники которого будут оперативно реагировать на возникающие ситуации, требующие вмешательства федерального центра, добавила пресс-служба.

ЛДПР, как рассказала журналистам замруководителя центрального аппарата партии по информационной политике Элеонора Кавшар, планирует обеспечить наблюдение на 25 тыс. участков по всей стране. На каждом участке будет присутствовать член комиссии от ЛДПР с правом решающего голоса. А особое внимание партия планирует уделить выборам в гордумы административных центров и заксобрания регионов, где ожидается высокая конкуренция. Кроме того, как и в прошлые годы, будет работать общественный штаб наблюдения за ходом голосования «ЛДПР.Кольчуга».

Наконец, свой федеральный ситуационный центр, который будет работать все три дня голосования, открыла 11 сентября и партия «Новые люди». Ее лидер провел телемост с наблюдателями, в ходе которого сообщил, что на ЕДГ-2025 от партии будут работать 8 тыс. наблюдателей (против всего 2 тыс. в прошлом году). При этом партия активно применяет новые подходы к обучению наблюдателей и организации самого процесса наблюдения, подчеркнул он: «В Ульяновске мы построили точную копию избирательного участка для обучения. А в Ростове-на-Дону наблюдать помогает ИИ — Telegram-бот "Нейронаблюдатель"».

Ксения Веретенникова, Григорий Лейба