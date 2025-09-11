На тактовом маршруте Петербург — Сестрорецк появится новый электропоезд
Электропоезд ЭП2ДМ начнет курсировать на тактовом маршруте до Сестрорецка в октябре 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе Октябрьской железной дорого (ОЖД).
Фото: Пресс-служба Октябрьской железной дороги
В поезде применена аварийная крэш-система головных вагонов. Все тяговые двигатели и электрооборудование состава полностью отечественные.
Электричка оборудована разъемами для зарядки, кондиционерами и системами обеззараживания воздуха. Также имеются специальные подъемные устройства для инвалидных колясок.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербургский завод «Электропульт» планирует в 2026 году запустить на бывшей площадке германской фирмы Siemens производство тяговых двигателей для электропоездов.