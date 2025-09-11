Посланник Трампа заметил желание Лукашенко «измениться»

Представитель президента США Джон Коул выразил надежду, что Вашингтон добьется освобождения всех иностранных заключенных в Белоруссии. По словам господина Коула, он заметил желание президента Александра Лукашенко «измениться».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул (слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Reuters, Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters Представитель президента США Дональда Трампа Джон Коул (слева) и президент Белоруссии Александр Лукашенко

Фото: Press Service of the President of the Republic of Belarus / Reuters, Press Service of the President of the Republic of Belarus / Handout / Reuters

«Но человек не меняется, находясь у власти около 30 лет. Это не произойдет в одночасье»,— сказал он Reuters во время визита в Минск.

Сегодня Джон Коул и Александр Лукашенко встретились в Минске. Во время переговоров они договорились об освобождении из белорусской тюрьмы 52 заключенных — граждан Литвы, Великобритании, Латвии, Польши, Германии и Франции. Это самая крупная партия заключенных, помилованных Александром Лукашенко за время переговоров с США по этому вопросу.

В сентябре Дональд Трамп заявил, что в Белоруссии остаются около 1,4 тыс. заключенных, многие из которых — «политические заключенные». Он выразил надежду, что в скором будущем они будут освобождены.