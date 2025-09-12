В России возникло перепроизводство яиц

К концу лета 2025 года выпуск яиц в России уже достигает более 120% от внутреннего потребления, сообщил “Ъ” управляющий директор Центра компетенций в АПК «Рексофт Консалтинг» Дмитрий Краснов. По итогам января—июля 2025 года сельхозорганизации в России увеличили производство яиц на 6,3% год к году, до 23,18 млрд штук, следует из данных Росстата. Птицы тоже стало больше: с конца 2024 года ее поголовье выросло на 0,9%, до 483,8 млн. Если сравнивать с концом 2020 года, рост составил 11,9%.

Из-за роста предложения на внутреннем рынке снижаются цены на столовые яйца, говорит господин Краснов. Согласно данным Минсельхоза на 3 сентября 2025 года, десяток яиц первой категории у производителей стоил в среднем 53,3 руб., что на 26,5% меньше год к году. Яйца второй категории подешевели на 31,9%, до 40 руб. за десяток. В «Рексофт Консалтинг» зафиксировали снижение цен на 20% с начала года.

Сложившаяся конъюнктура уже привела к снижению рентабельности у производителей яиц до 11,01% на текущий момент, в то время как еще два года назад этот показатель достигал 53,6%, поясняет партнер по развитию бизнеса Neo Альбина Корягина.

О том, чем грозит перепроизводство яиц внутреннему рынку, читайте в материале «Яйца пока откладываются».

Владимир Комаров