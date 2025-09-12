Продажи игристых вин в России по стране происхождения в январе—июле 2025 года

Страна Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%) Доля рынка (%) Россия 8548,1 3 71,65 Италия 2580,3 -16 21,63 Франция 346 -24,4 2,9 Испания 225,1 -33,7 1,89 Португалия 53,5 -56,3 0,45 Армения 34,8 11,2 0,29 Белоруссия 29 1388,5 0,24 Грузия 28,8 -3,8 0,24 Чили 24,7 214,9 0,21 Германия 12,3 -11,9 0,1 Абхазия 11,8 -49,5 0,1 ЮАР 11,7 126,8 0,1 Молдавия 8,8 251,6 0,07 Бразилия 4,5 86258,7 0,04 Австрия 3 -31,8 0,03 Венгрия 2 -74,1 0,02 Сербия 1,5 12932,3 0,01 Аргентина 1,3 30,8 0,01 Индия 0,8 998,5 0,01 Австралия 0,6 11,8 0,01