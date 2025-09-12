Продажи игристых вин в России по стране происхождения в январе—июле 2025 года

|
|Страна
|Объем продаж (тыс. дал)
|Изменение год к году (%)
|Доля рынка (%)
|Россия
|8548,1
|3
|71,65
|Италия
|2580,3
|-16
|21,63
|Франция
|346
|-24,4
|2,9
|Испания
|225,1
|-33,7
|1,89
|Португалия
|53,5
|-56,3
|0,45
|Армения
|34,8
|11,2
|0,29
|Белоруссия
|29
|1388,5
|0,24
|Грузия
|28,8
|-3,8
|0,24
|Чили
|24,7
|214,9
|0,21
|Германия
|12,3
|-11,9
|0,1
|Абхазия
|11,8
|-49,5
|0,1
|ЮАР
|11,7
|126,8
|0,1
|Молдавия
|8,8
|251,6
|0,07
|Бразилия
|4,5
|86258,7
|0,04
|Австрия
|3
|-31,8
|0,03
|Венгрия
|2
|-74,1
|0,02
|Сербия
|1,5
|12932,3
|0,01
|Аргентина
|1,3
|30,8
|0,01
|Индия
|0,8
|998,5
|0,01
|Австралия
|0,6
|11,8
|0,01