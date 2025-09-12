Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Продажи игристых вин в России по стране происхождения в январе—июле 2025 года

Страна Объем продаж (тыс. дал) Изменение год к году (%) Доля рынка (%)
Россия 8548,1 3 71,65
Италия 2580,3 -16 21,63
Франция 346 -24,4 2,9
Испания 225,1 -33,7 1,89
Португалия 53,5 -56,3 0,45
Армения 34,8 11,2 0,29
Белоруссия 29 1388,5 0,24
Грузия 28,8 -3,8 0,24
Чили 24,7 214,9 0,21
Германия 12,3 -11,9 0,1
Абхазия 11,8 -49,5 0,1
ЮАР 11,7 126,8 0,1
Молдавия 8,8 251,6 0,07
Бразилия 4,5 86258,7 0,04
Австрия 3 -31,8 0,03
Венгрия 2 -74,1 0,02
Сербия 1,5 12932,3 0,01
Аргентина 1,3 30,8 0,01
Индия 0,8 998,5 0,01
Австралия 0,6 11,8 0,01

Источник: данные участников рынка.

