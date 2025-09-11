Петербуржцам в августе выдали 50,6 тыс. потребкредитов

Кредитные организации в августе выдали 50,6 тыс. потребительских кредитов в Санк-Петербурге. С таким показателем Северная столицы разместилась на шестом месте среди российских регионов, следует из аналитики Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Российские банки предоставили гражданам 1,6 млн потребкредитов. По сравнению с июлем прирост составил 2,4%, а к 2024 году зафиксировано отставание в 1,8 раза. В тройку лидеров по итогам последнего месяца лета попали Москва (111,4 тыс. единиц), Московская область (97,7 тыс.) и Краснодарский край (65 тыс.).

В Петербурге за месяц выдача потребкредитов увеличилась на 9,3%. С таким показателем Северная столица стала вторым регионом по проценту прироста.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что средний срок потребкредитов в июле вырос в Петербурге на 29,3% за месяц.

Татьяна Титаева