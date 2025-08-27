Средний срок потребкредитов за месяц вырос в Петербурге на 29,3%

В прошлом месяце средний срок потребительских кредитов вырос в Санкт-Петербурге на 29,3% по сравнению с июнем. Об этом 27 августа сообщили в пресс-службе Национальное бюро кредитных историй.

В июле средний срок потребкредитов составил в Петербурге 39,7 месяца. Это второй результат по стране после Москвы (41,9 месяца). В среднем по стране показатель оказался на уровне 32,7 месяца (+18,2%).

Москва и Петербург также показали наибольший прирост за месяц. В пятерку также вошли Московская область (+26%), Краснодарский (+19,8%) и Алтайский (+18,3%) края.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем выдачи автокредитов в Санкт-Петербурге в июле увеличился на 21% к месяцу.

Татьяна Титаева