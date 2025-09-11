ФБР опубликовало фото человека, возможно причастного к убийству Чарли Кирка
ФБР и представители штата Юта опубликовали фотографию человека, который может быть причастен к убийству политического активиста Чарли Кирка. Спецслужбы попросили общественность помочь в установлении его личности.
«Мы обращаемся к общественности с просьбой оказать содействие в установлении личности человека, подозреваемого в причастности к убийству Чарли Кирка в Университете долины Юта»,— написали в обращении ФБР города Солт-Лейк-Сити в соцсети Х. New York Post также опубликовали фотографию ружья, из которого могли застрелить господина Кирка.
Чарли Кирка застрелили вчера во время его выступления в Университете долины Юты. Пуля попала в шею. Соболезнования близким погибшего принес президент США Дональд Трамп, чьим сторонником был господин Кирк. Источники Wall Street Journal сообщили, что в винтовке, из которой могли застрелить активиста Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами движения «Антифа».