ФБР опубликовало фото человека, возможно причастного к убийству Чарли Кирка

ФБР и представители штата Юта опубликовали фотографию человека, который может быть причастен к убийству политического активиста Чарли Кирка. Спецслужбы попросили общественность помочь в установлении его личности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фотография человека, которого ФБР подозревает в причастности к убийству Чарли Кирка Фото: @FBISaltLakeCity Фото ружья, из которого могли застрелить Чарли Кирка Фото: оперативная съемка Следующая фотография 1 / 2 Фотография человека, которого ФБР подозревает в причастности к убийству Чарли Кирка Фото: @FBISaltLakeCity Фото ружья, из которого могли застрелить Чарли Кирка Фото: оперативная съемка

«Мы обращаемся к общественности с просьбой оказать содействие в установлении личности человека, подозреваемого в причастности к убийству Чарли Кирка в Университете долины Юта»,— написали в обращении ФБР города Солт-Лейк-Сити в соцсети Х. New York Post также опубликовали фотографию ружья, из которого могли застрелить господина Кирка.

Чарли Кирка застрелили вчера во время его выступления в Университете долины Юты. Пуля попала в шею. Соболезнования близким погибшего принес президент США Дональд Трамп, чьим сторонником был господин Кирк. Источники Wall Street Journal сообщили, что в винтовке, из которой могли застрелить активиста Чарли Кирка, нашли пули с выгравированными лозунгами движения «Антифа».