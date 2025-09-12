Объем экспорта яиц из России остается на минимальном уровне

В январе—августе 2025 года российские производители яиц экспортировали в общей сложности 12,4 тыс. тонн продукции, что на 93,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщил “Ъ” руководитель центра «Агроэкспорт» Илья Ильюшин. Однако, по его словам, в общем объеме производства доля поставок за рубеж пока незначительна — всего 1%. Такая же ситуация с поставками за рубеж мяса птицы, по данным «Агроэкспорта», в январе—июле они составили 262 тыс. тонн, увеличившись на 23% год к году. Но речь опять же идет лишь о 6,6% от объема производства в живом весе на убой за аналогичный период.

Дмитрий Краснов поясняет, что открытие новых экспортных направлений — достаточно трудоемкий процесс. Первоначально продукция должна пройти аттестацию на соответствие ветеринарным требованиям стран-импортеров. Основными покупателями российских яиц выступают Казахстан, Монголия и ОАЭ, уточняют в «Агроэкспорте». В «Рексофт Консалтинге» добавляют, что поставки также осуществляются в Киргизию, Абхазию, Южную Осетию, отдельные партии отправляются в Турцию и страны Ближнего Востока.

Доступ на западные рынки для российских производителей уже давно ограничен. Но и здесь могут появляться варианты сотрудничества. В сентябре «РИА Новости» со ссылкой на данные статистической службы США сообщило, что страна в июле впервые c 1992 года закупила яйца из РФ на $455 тыс. Из-за масштабной вспышки птичьего гриппа цены на яйца в США этой весной обновляли рекорды, достигая $6,27 за дюжину, что на 75% больше, чем годом ранее.

Владимир Комаров