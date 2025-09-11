«Вимм-Билль-Данн» передает удмуртскому «Комос групп» молочный завод в Уфе

АО «Вимм-Билль-Данн» (группа PepsiCo) передает агрохолдингу «Комос групп» молокоперерабатывающий завод в Уфе, на котором будет продолжено производство продукции брендов «Домик в деревне» и «Фругурт», сообщает пресс-служба удмуртской компании. Речь идет о молочном заводе «Уфамолагропром».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Передача предприятия объясняется «повышением эффективности бизнеса и оптимизацией операционных процессов». «Уфамолагропром» под управлением «Комос групп» по контракту продолжит принимать и перерабатывать молоко-сырье в текущих объемах и производить продукцию «Домик в деревне» и «Фругурт».

Сотрудникам «Уфамолагропром» предложено перейти работать под управление удмуртского агрохолдинга с сохранением производственных функций и условий труда.

Полина Сичинава