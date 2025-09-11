Житель Ленобласти стал фигурантом дела после оправдывающих терроризм комментариев

В рамках уголовного дела, возбужденного по факту оправдания терроризма и одобрения деятельности террористических организаций, задержан 18-летний житель Ленинградской области. Признаки преступления нашли в комментариях фигуранта, сообщили СУ СКР по региону.

Дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. Житель Ленобласти, полагает ведомство, оставил комментарии с декабря 2024 года по апрель 2025 года. Своим мнением фигурант поделился в одном из мессенджеров.

При обысках по месту жительства изъяли предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Юношу задержали.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что петербуржец стал фигурантом дела о публичном оправдании терроризма.

Татьяна Титаева